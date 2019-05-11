Вильям Нюландер: "У России великолепная команда"

Нападающий сборной Швеции и "Торонто" Вильям Нюландер прокомментировал поражение от Чехии (2:5) на чемпионате мира.

– Ничего страшного не произошло. Впереди очень много матчей. И у нас достаточно времени для того, чтобы прибавить.

Конечно, в сборной все немного по-другому в сравнении с "Торонто", но с каждой сменой мне все комфортнее. Естественно, мне нравится играть с Элиасом Петтерссоном. По-моему, мы прибавляли во взаимодействии с ним и Хернквистом.

– Чехи теперь – главные фавориты группы?

– Не знаю, это вам решать, ребята, а мне все равно.

– А как вам состав сборной России?

– О, это просто великолепная команда. Ее будет очень трудно обыграть. Но до нее еще далеко. У России великолепная команда, будет трудно её обыграть.

– Правильно ли засчитали третий гол чехов?

– Не знаю, сложное было решение. Соперник лежал во вратарской площади. Мне трудно сказать. Судьи делают свою работу, стараются. Они видят то, что видят, и не пытаются как-то навредить. При этом с некоторыми их решениями можно согласиться, а с некоторыми – нет. (Игорь Еронко)

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