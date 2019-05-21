Вильям Нюландер: "С каждым матчем Россия прибавляет"

Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер перед матчем чемпионата мира против России отметил, что российская команда прибавляет по ходу турнира. Игра состоится 21 мая в 21.15 по московскому времени.

– Видно, что с каждым матчем Россия прибавляет и все лучше контролирует шайбу, а также качественно обороняется, – цитируют "Известия" Нюландера. – Но мы также с каждой встречей действуем все лучше и лучше. У нас очень сильная команда, многие имеют опыт игры в НХЛ и побед на чемпионате мира. Поэтому нас не смущает ни сложный календарь, ни другие проблемы. Мы готовы играть на победу против России.

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