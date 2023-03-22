Каменский — о продлении ИИХФ отстранения российского хоккея: «Пилят сук под собой»

Олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» новость о том, что Совет Международной федерации хоккея продлил отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров.

«Они пилят сук под собой. Я считаю, что без сборной России все их международные игры не имеют полноценного зрелища. Когда нашу сборную допустят? Я не могу сказать. Хотелось, чтобы справедливость восторжествовала. Товарищеские игры с дружественными странами? Обязательно. Мы будем проводить матчи во всех возрастах», — сказал Каменских корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

ИИХФ отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022 года на фоне ситуации в Украине. Также организация отобрала у России право проведения ЧМ в Санкт-Петербурге и МЧМ, который должны были принять Омск и Новосибирск.