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Вице-президент ИИХФ хотел, чтобы Белоруссия отдала ЧМ-2021 Финляндии. Этого не случилось

16:02
Калерво Куммола. Фото AFP
Калерво Куммола. Фото AFP
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Как стало известно «СЭ», вице-президент ИИХФ Калерво Куммола хотел, чтобы Белоруссия отказалась от заявки на проведение чемпионата мира 2021 года. Решение о том, что турнир состоится в Белоруссии и Латвии, было принято на конгрессе международной федерации хоккея, который состоялся в мае 2017 года в Кельне во время ЧМ-2017. По нашим данным, с просьбой снять заявку обращались к Сергею Гончарову, заместителю председателя федерации хоккея Белоруссии и члену совета ИИХФ.

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Говорилось о том, что для пожилого Куммолы (75 лет в ноябре) это последний шанс поучаствовать в проведении домашнего чемпионата мира. Однако Гончаров ответил отказом, и на конгрессе победила заявка его страны и Латвии — 55 голосов против 52. По нашей информации, та ситуация очень обидела Куммолу, и в данный момент он является активным участником давления на белорусский хоккей — как в ситуации с ЧМ-2021, так и поездкой «Йокерита» на матч в Минск против «Динамо». Напомним, что финны отказались приезжать в столицу Белоруссии из-за политической ситуации в этой стране.

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