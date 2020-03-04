Вице-президент ИИХФ: «Чемпионат мира могут отменить из-за коронавируса»

Вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола заявил, что чемпионат мира-2020 может быть отменен из-за коронавируса. Турнир должен пройти в Швейцарии.

Сейчас в Швейцарии матчи национального чемпионат проходят без зрителей. Куммола сообщил, что если запрет на посещение спортивных событий зрителями не будет отменен, то турнир не состоится. Он также отметил, что перенос в другую страну невозможным.

— Чемпионат мира среди мужчин будет отменен, если Швейцария решит продолжить запрет на матчи со зрителями после середины марта, — цитирует функционера Ilta-Sanomat. — Тогда мы ничего не сможем поделать с решением Швейцарии. Конечно, будет неприятно, если чемпионат мира придется отменить, но здоровье прежде всего. Конечно, мы надеемся, что эта болезнь в ближайшее время будет остановлена. Перенос в другую страну? На это нет времени. У нас нет плана действий на случай чрезвычайных ситуаций. У нас есть страховка на этот случай. Она появилась у нас после случая в 2003 году, когда из-за эпидемии пришлось отменить женский чемпионат мира. Вопрос о проведении турнира будет окончательно решен до 17 марта.

Чемпионат мира должен пройти с 8 по 24 мая.