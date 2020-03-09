Вице-президент ИИХФ: «Были варианты провести ЧМ-2020 в Сочи или в Беларуси, но они отпали»

Вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола рассказал, что ЧМ-2020 могли перенести из Швейцарии в Сочи, но этот вариант отпал.

— Мы получали предложение от России, были варианты с Сочи и Беларусью, — приводит слова Куммолы Ilta-Sanomat. — Предлагалось даже провести турнир в Финляндии, но нам не хочется испортить ЧМ-2022, который должен состояться в этой стране на новом стадионе в Тампере. Идея переноса турнира из Швейцарии отпала. Мы не можем поехать в Россию, если Швейцария будет недоступна для проведения турнира. Мы определили крайний срок принятия решения по ЧМ — 20 апреля. Будем надеяться, что все разрешится положительно.

Ранее сообщалось, что ЧМ-2020 в Швейцарии может быть отменен из-за вспышки коронавируса.