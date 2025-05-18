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18 мая 2025, 23:35

Сборная Швейцарии забросила 10 безответных шайб и обыграла Венгрию на чемпионате мира

Сергей Ярошенко
Нападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала.
Фото Reuters

Сборная Швейцарии крупно обыграла Венгрию в матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею — 10:0.

За швейцарскую команду заброшенными шайбами отметились Андрес Амбюль (хет-трик), Тимо Майер (дубль), Доминик Эгли (дубль), Янис Мозер, Андреа Глосер и Кевин Фиала.

Швейцария набрала 16 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы B. Следующий матч на турнире команда проведет 20 мая против Казахстана. Венгрия 19 мая сыграет со сборной Норвегии.

Чемпионат мира

Группа B

Венгрия — Швейцария — 0:10 (0:2, 0:3, 0:5)

Голы: Амбюль — 1 (Эгли, Мозер), 5:44 — 0:1. Майер — 1 (Кукан), 7:25 — 0:2. Эгли — 1 (Глаузер, Фиала), 31:57 — 0:3. Майер — 2 (Мой, Фиала), 33:24 — 0:4. Мозер — 1 (Бехлер, Майер), 35:21 — 0:5. Эгли — 2 (Мозер, Майер), 50:03 — 0:6. Амбюль — 2 (Шмид, Марти), 50:51 — 0:7. Глаузер — 1 (Егер), 54:49 — 0:8. Амбюль — 3 (Фора, Мозер), 58:53 — 0:9. Фиала — 1 (Мой, Марти), 59:20 — 0:10.

Вратари: Вай — Дженони.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 6 (3+1+2) — 37 (11+10+16).

Судьи: Брандер, Офнер.

18 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen

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