Венгрия отозвала заявку на проведение ЧМ-2023

Венгрия отозвала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года, сообщает журналист Горд Миллер.

Изначально венгры подали совместную заявку вместе со Словенией, но теперь этот вариант отпал.

Таким образом, на проведение ЧМ-2-23 теперь претендуют два города — столица Латвии Рига и финский Тампере.

Предварительные даты проведения чемпионата мира-2023 — 5-21 мая. В текущем году турнир проходит в финских Тампере и Хельсинки.

ИИХФ в апреле объявила, что Россия лишена права проведения ЧМ-2023, который должен был состояться в Санкт-Петербурге.