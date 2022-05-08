Венгрия и Словения подали совместную заявку на проведение ЧМ-2023. Изначально турнир должен был пройти в России

Венгрия и Словения подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею

Венгрия и Словения подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккей 2023 года, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Об этом было объявлено во время чемпионата мира во втором по силе дивизионе — IА, по итогам которого право выступить на турнире сильнейших завоевали как раз команды Венгрии и Словении.

Венгрия и Словения оформили заявку под девизом «Чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных решений».

Ранее Международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Решение о новом месте проведения чемпионата мира будет принято на конгрессе ИИХФ, который пройдет в мае этого года во время мирового первенства в Финляндии.