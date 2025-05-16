Дания со счетом 8:2 разгромила Венгрию на чемпионате мира

Сборная Дании победила Венгрию в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею — 8:2.

Хет-трик у датчан оформил Миккель Огорд, дубль на счету Маркуса Лауридсена. Еще по одной шайбе забросили Йеспер Йенсен, Патрик Русселль и Матиас Бау.

У венгров отличились Петер Винце и Андраш Михалик.

Дания (6 очков) остается на пятом месте в группе B. Венгрия (3) идет шестой в таблице.

Чемпионат мира

Группа B

Венгрия — Дания — 2:8 (2:1, 0:3, 0:4)

Голы: Винце — 2 (бол., Хари, Нильссон), 0:33 — 1:0. Михали — 1 (Сабо, Ортенски), 6:23 — 2:0. Огорд — 2 (бол., Олесен, М. Лауридсен), 13:22 — 2:1. М. Лауридсен — 1, 27:37 — 2:2. Й.Б. Йенсен — 1 (Бау-Хансен, Бруггиссер), 34:23 — 2:3. Русселль — 1 (Олесен, Лассен), 34:49 — 2:4. Огорд — 3 (Мелгор, Бликфельд), 43:41 — 2:5. Бау-Хансен — 1 (Труэ), 48:45 — 2:6. Огорд — 4 (Мелгор, Бликфельд), 49:13 — 2:7. М. Лауридсен — 2 (бол., Мелгор, Н. Йенсен), 52:53 — 2:8.

Вратари: Балиж — Дам (Дихов, 6:23).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 12 (5+3+4) — 41 (12+16+13).

Судьи: Ансонс, Стано.

16 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen