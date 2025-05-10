16-летний венгерский хоккеист Сонгот стал самым молодым игроком чемпионата мира с 1949 года

Нападающий сборной Венгрии Доман Сонгот сыграл против Германии (1:6) в групповом турнире чемпионата мира в возрасте 16 лет 11 месяцев 2 дней.

Форвард стал самым молодым игроком чемпионата мира за 76 лет. В 1949 году нападающий сборной Норвегии Лейф Сульхейм дебютировал на ЧМ в возрасте 16 лет 6 месяцев 29 дней.

Сонгот выступает в системе финского «КооКоо». В сезоне-2024/25 на счету 37 матчей и 16 (9+7) очков.