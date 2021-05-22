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Великобритания — Россия: Толчинский забросил первую шайбу на турнире

16:34
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Нападающий сборной России Сергей Толчинский отличился в первом матче на ЧМ-2021. Он поразил ворота сборной Великобритании в первом периоде — 4:0.

Толчинский реализовал выход один на один с голкипером соперников.

Нападающий пропускал стартовый матч турнира против Чехии (4:3) из-за болезни.

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