Великобритания — Россия: Толчинский забросил первую шайбу на турнире
16:34
Нападающий сборной России Сергей Толчинский отличился в первом матче на ЧМ-2021. Он поразил ворота сборной Великобритании в первом периоде — 4:0.
Толчинский реализовал выход один на один с голкипером соперников.
Нападающий пропускал стартовый матч турнира против Чехии (4:3) из-за болезни.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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