Нападающий сборной России Сергей Толчинский отличился в первом матче на ЧМ-2021. Он поразил ворота сборной Великобритании в первом периоде — 4:0.

Толчинский реализовал выход один на один с голкипером соперников.

Нападающий пропускал стартовый матч турнира против Чехии (4:3) из-за болезни.