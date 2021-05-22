Великобритания — Россия: Слепышев забросил первую шайбу на турнире
18:14
Капитан сборной России Антон Слепышев забросил первую шайбу на чемпионате мира по хоккею в Латвии. Он отличился в матче группового этапа против команды Великобритании — 7:1.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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