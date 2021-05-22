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Великобритания — Россия: Кирк забил в большинстве

16:46
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Нападающий сборной Великобритании Лиам Кирк забил гол в ворота сборной России в матче группового этапа ЧМ-2021. Он реализовал большинство в первом периоде — 1:4.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры