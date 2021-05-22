Великобритания — Россия: Кирк забил в большинстве
16:46
Нападающий сборной Великобритании Лиам Кирк забил гол в ворота сборной России в матче группового этапа ЧМ-2021. Он реализовал большинство в первом периоде — 1:4.
Читайте также
Головин может стать чемпионом, великая битва «Атлетико» и «Реала», «Ливерпуль» и «Ювентус» сражаются за ЛЧ
3
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю