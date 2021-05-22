Нападающий сборной Великобритании Лиам Кирк забил гол в ворота сборной России в матче группового этапа ЧМ-2021. Он реализовал большинство в первом периоде — 1:4.

Liam Kirk has Great Britain's first goal of the tournament off of a nice passing play between Robert Dowd and Brendan Connolly. #IIHFWorlds pic.twitter.com/xzsgpHOwiD — Steven Ellis (@StevenEllisTHN) May 22, 2021