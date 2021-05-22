Великобритания — Россия: Бурдасов открыл счет в большинстве
16:24
Нападающий сборной России Антон Бурдасов отличился в начале первого периода матча группового этапа ЧМ-2021 против команды Великобритании. Он реализовал первое большинство россиян в этой встрече — 1:0.
Партнеры вывели Бурдасов на бросок, который с острого угла поразил ворота соперника.
Бурдасов забросил вторую шайбу на турнире. В первой игре против чехов он также открыл счет, также реализовав большинство.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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