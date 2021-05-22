Нападающий сборной России Антон Бурдасов отличился в начале первого периода матча группового этапа ЧМ-2021 против команды Великобритании. Он реализовал первое большинство россиян в этой встрече — 1:0.

Партнеры вывели Бурдасов на бросок, который с острого угла поразил ворота соперника.

Бурдасов забросил вторую шайбу на турнире. В первой игре против чехов он также открыл счет, также реализовав большинство.