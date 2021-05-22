7:1! Россия разгромила Великобританию в матче чемпионата мира

Сборная России одержала вторую победу на групповом этапе чемпионата мира по хоккею в Латвии. Команда Валерия Брагина разгромила соперника со счетом 7:1.

Исход встречи был решен еще в первом периоде. Сборная Россиии отправила четыре шайбы подряд в ворота соперника. Дубль сделал Антон Бурдасов, по голу забили Михаил Григоренко и Сергей Толчикнский. В концовке периода британца отыграли один гол.

Далее ход игры немного успокоился и сборная России уверенно довела встречу до победы. Еще голами отметились Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев.

Россия набрала шесть очков после двух матчей и возглавляет турнирную таблицу группы A. 24 мая российская команда сыграет против Словакии.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Великобритания — Россия — 1:7 (1:4, 0:1, 0:2)

Голы: Бурдасов — 2 (бол., Григоренко, Ожиганов), 5:53 — 0:1. Григоренко — 2 (мен., Воронков), 7:19 — 0:2. Бурдасов — 3 (Кузьменко, Гавриков), 9:21 — 0:3. Толчинский — 1 (Барабанов), 10:51 — 0:4. Кирк — 1 (бол., Дауд, Коннолли), 18:46 — 1:4. Карнаухов — 1 (Задоров, Зуб), 30:08 — 1:5. Кузьменко — 1 (бол., Бурдасов, Ожиганов), 49:59 — 1:6. Слепышев — 1 (Карнаухов), 53:04 — 1:7.

Вратари: Уистл — Бочаров.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 11 (5+3+3) — 42 (15+18+9).

Судьи: Стернат, Черриг.

22 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.