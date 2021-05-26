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Великобритания одержала первую победу за 59 лет на чемпионате мира в основное время

22:43
26 мая. Рига. Белоруссия — Великобритания — 3:4. Фото Reuters
26 мая. Рига. Белоруссия — Великобритания — 3:4. Фото Reuters
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Сборная Великобритании в основное время выиграла у Белоруссии (4:3) в матче предварительного этапа чемпионата мира-2021 по хоккею. Эта победа для британцев стала первой с 1962 года в финальной стадии мирового первенства.

9 марта 1962-го Великобритания обыграла Финляндию со счетом 7:5 на ЧМ.

Британцы занимают 6-е место с 4 очками в турнирной таблице своей группы после 4 игр.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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