Великобритания одержала первую победу за 59 лет на чемпионате мира в основное время

Сборная Великобритании в основное время выиграла у Белоруссии (4:3) в матче предварительного этапа чемпионата мира-2021 по хоккею. Эта победа для британцев стала первой с 1962 года в финальной стадии мирового первенства.

9 марта 1962-го Великобритания обыграла Финляндию со счетом 7:5 на ЧМ.

Британцы занимают 6-е место с 4 очками в турнирной таблице своей группы после 4 игр.