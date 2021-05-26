Великобритания одержала первую победу за 59 лет на чемпионате мира в основное время
22:43
Сборная Великобритании в основное время выиграла у Белоруссии (4:3) в матче предварительного этапа чемпионата мира-2021 по хоккею. Эта победа для британцев стала первой с 1962 года в финальной стадии мирового первенства.
9 марта 1962-го Великобритания обыграла Финляндию со счетом 7:5 на ЧМ.
Британцы занимают 6-е место с 4 очками в турнирной таблице своей группы после 4 игр.
They did it!? @TeamGBicehockey beat Belarus tonight and got their first regulation win in the top division since 1962??? #BLRGBR #IIHFWorlds pic.twitter.com/xyLkyNZXSA— IIHF (@IIHFHockey) May 26, 2021
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