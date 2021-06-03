Вайсфельд считает сборную России фаворитом в четвертьфинале против Канады

Хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от матча сборной России против Канады в четвертьфинале чемпионата мира-2021.

«Уровень мастерства у наших игроков выше, чем у канадцев. Сборная России в сегодняшней игре фаворит. Но канадцы очень духовитые и понятно, что они тоже умеют играть в хоккей. Ни в коем случае нельзя с ними расслабляться. В нашей команде опытные игроки. Среди них есть те, кто играет в НХЛ. Они ни раз участвовали в матчах такого уровня и обязательно помогут молодым ребятам», — сказал Вайсфельд «СЭ».

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сыграет с командой Канады. Встреча пройдет 3 июня. Начало матча — 20.15 по московскому времени.

(Мария Куцубеева)