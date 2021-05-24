Вайсфельд считает, что поражение сборной России словакам на ЧМ пойдет ей на пользу

Хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал итог третьей встречи сборной России на групповом этапе чемпионата мира в Риге, где команда уступила Словакии (1:3).

«Ничего страшного для сборной России не произошло — проиграли матч предварительного этапа. Решающие матчи чемпионат мира начинаются с четвертьфинала. Самое главное — правильно подготовиться. Что касается этого поражения, на Олимпиаде тоже проиграли словакам, а чем там все закончилось, все прекрасно помнят — стали олимпийскими чемпионами. Так что это сегодняшняя неудача вообще никаким образом не характеризует состояние сборной — ни положительным, ни отрицательным.

Это был просто очередной матч. Думаю, что это поражение даже пойдет на пользу. На этом турнире любая команда может обыграть любую, что мы уже неоднократно видели. Никакой трагедии делать не нужно, а необходимо готовиться к следующим матчам», — сказал Вайсфельд.

Для российской сборной это поражение стало первым на турнире в Латвии. На данный момент команда Валерия Брагина занимает третье место в группе А.