Вайсфельд считает, что неубедительная игра Канады в группе не будет иметь значения в матче с Россией

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд подвел итоги выступления сборной России в групповом этапе чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге (Латвия).

«Сборная России выполнила промежуточную задачу занять первое место в своей группе, — сказал Вайсфельд. — Что касается заключительного матча с белорусами, то встречались две команды абсолютно разного уровня. Наша команда серьезно подошла к матчу, уже с первых минут обозначили свое преимущество. Сборная России набирает обороты от матча к матчу. И, на мой взгляд, команда находится в оптимальной физической форме. Впереди нас ждет сборная Канады. Неважно как она выглядели в группе, канадцы будут биться, потому что Россия для них самый принципиальный соперник. Предстоит серьезная борьба, пожелаем нашим ребятам удачи».

1 июня команда Валерия Брагина разгромила Белоруссию со счетом 6:0.

В четвертьфинале ЧМ-2021 Россия сыграет против Канады.