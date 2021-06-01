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Вайсфельд считает, что неубедительная игра Канады в группе не будет иметь значения в матче с Россией

1 июня 2021, 23:25
Хоккеисты сборной Канады. Фото AFP
Хоккеисты сборной Канады. Фото AFP
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Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд подвел итоги выступления сборной России в групповом этапе чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге (Латвия).

«Сборная России выполнила промежуточную задачу занять первое место в своей группе, — сказал Вайсфельд. — Что касается заключительного матча с белорусами, то встречались две команды абсолютно разного уровня. Наша команда серьезно подошла к матчу, уже с первых минут обозначили свое преимущество. Сборная России набирает обороты от матча к матчу. И, на мой взгляд, команда находится в оптимальной физической форме. Впереди нас ждет сборная Канады. Неважно как она выглядели в группе, канадцы будут биться, потому что Россия для них самый принципиальный соперник. Предстоит серьезная борьба, пожелаем нашим ребятам удачи».

1 июня команда Валерия Брагина разгромила Белоруссию со счетом 6:0.

В четвертьфинале ЧМ-2021 Россия сыграет против Канады.

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