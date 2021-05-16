Вайсфельд объяснил, почему Яковлева не взяли на чемпионат мира

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал итоговый состав сборной России на чемпионат мира-2021 в Латвии.

«Результат сборной на заключительном этапе Евротуре вообще никакого значения не имел. Да, конечно, приятно, когда команда побеждает — но это не самое главное. В данном случае перед тренерским штабом стояли две основные задачи — просмотреть кандидатов на чемпионат мира и в то же время попытаться наиграть связки к предстоящему турниру. Состав команды не был оптимальным, еще добавятся ребята из НХЛ. Во время подготовки я бы вообще не обращал внимания на то, как сыграла команда — выиграла или проиграла», — сказал Вайсфельд.

Также он объяснил, почему защитника и капитана сборной Егора Яковлева отцепили от итогового состава на ЧМ-2021.

«Что касается состава, то он не вызывает никаких вопросов. Может быть, кого-то несколько удивило отсутствие защитника Яковлева, но он крайне неудачно сыграл на Евротуре в Чехии. А вот другой игрок обороны Дронов, наоборот, сумел проявить себя. Плюс еще Дронов — габаритный игрок, а сборной был необходим был еще защитник оборонительного плана, потому как много игроков обороны из НХЛ. Поэтому приняли решение в сторону Дронова», — отметил Вайсфельд.

Предварительный состав сборной России на ЧМ-2021 в Латвии можно посмотреть здесь