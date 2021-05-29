Вайсфельд назвал Швейцарию самым сильным соперником, с кем Россия играла на ЧМ-2021
Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал итоги матча сборной России против Швейцарии на чемпионате мира в Латвии (4:1).
«Сборная России показала очень качественный хоккей и заслуженно победила. Уровень команды Швейцарии в последние годы заметно повысился и, возможно, это была самая сильная команда с кем мы играли до этого на чемпионате мира. Играли очень хорошо, солидную игру продемонстрировал наш вратарь Самонов, ну и, безусловно, в третьем периоде здорово сыграл Толчинский», — сказал Вайсфельд.
Сборная России набрала 12 очков и занимает первое место в группе А. 31 мая Россия сыграет с Швецией.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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