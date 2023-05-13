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Сегодня, 13:19

Вайсфельд назвал причины отсутствия интереса к ЧМ по хоккею

Алина Савинова
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Российский хоккейный судья и комментатор Леонид Вайсфельд рассказал, почему не планирует внимательно наблюдать за событиями на чемпионате мира-2023.

«Следить за чемпионатом мира по хоккею особенно не собираюсь. Интереса к турниру нет по двум причинам. Во-первых, из-за отсутствия сборной России не за кого болеть. Во-вторых, там не будет игроков, которые могли бы привлечь внимание. К тому же, не думаю, что на чемпионате продемонстрируют высокий уровень хоккея. В первую очередь, из-за того, что не выступают россияне. А фаворитом, как и на всех чемпионатах мира, является Канада», — цитирует Вайсфельда Vprognoze.ru.

Чемпионат мира по хоккею в 2023 году проходит в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Российские и белорусские хоккеисты из-за отстранения пропускают турнир.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/10866764-vajsfeld-nazval-prichiny-otsutstviya-interesa-k-chempionatu-mira-po-hokkeyu.html
Хоккей
Леонид Вайсфельд
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