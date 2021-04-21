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Вайсфельд: «На ЧМ усиление из НХЛ будет точечным, костяк сборной будет состоять из игроков КХЛ»

12:23
Леонид Вайсфельд. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Леонид Вайсфельд. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал расширенный состав сборной России на первый этап подготовки к чемпионату мира в Риге.

«Мы понимаем, что этот состав сборной предварительный, — сказал Вайсфельд «СЭ». — Во-первых, часть игроков задействована в финале Кубка Гагарина, во-вторых, скорее всего, кто-то появится из НХЛ и эти матчи, что будут сейчас, дадут почву тренерам для размышления. И в соответствии с этим будет производиться корректировка состава. Но в любом случае, усиление из НХЛ, судя по всему, будет точечным, а костяк сборной на чемпионате мира будет состоять из игроков, выступающих в КХЛ».

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

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