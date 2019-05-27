Василевский вошел в символическую сборную чемпионата мира

Стала известна символическая сборная чемпионата мира по хоккею. В нее вошел вратарь сборной России Андрей Василевский.

Символическая сборная чемпионата мира-2019

Вратарь: Андрей Василевский (Россия).

Защитник: Филип Хронек (Чехия).

Нападающие: Микко Лехтоне​н (Финляндия), Марк Стоун (Канада), Якуб Ворачек (Чехия), Вильям Нюландер (Швеция).

Победителем турнира в Словакии стала сборная Финляндии, которая в финале обыграла команду Канады (3:1). В матче за третье место сборная России выиграла у команды Чехии (3:2 Б).

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