Василевский - в воротах сборной России в матче с Латвией, Капризов вне состава

Стал известен состав сборной России на матч группового турнира чемпионата мира против Латвии. Место в воротах займет вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский.
Василевский (Георгиев);
Сергачев – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.
Сразу после матча на сайте "СЭ" вас будет видеообзор игры, репортаж и аналитика наших ведущих авторов.
Россия – Чехия: чемпионат мира по хоккею, 13 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 17.15 (мск)
Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика //турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций // сборная России: состав и статистика // прямые видеотрансляции матчей сборной России
🏒 Самое время изучить состав на игру!– Хоккей России (@russiahockey) 18 мая 2019 г.
📺 Где смотреть: "Матч ТВ" и https://t.co/hVuJjUSFTb
📃 Где читать текстовую трансляцию: прямо тут 😎#снамироссия pic.twitter.com/fVTgFYpQCa