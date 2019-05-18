Василевский - в воротах сборной России в матче с Латвией, Капризов вне состава

Стал известен состав сборной России на матч группового турнира чемпионата мира против Латвии. Место в воротах займет вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский.

Василевский (Георгиев);

Сергачев – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.

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Россия – Чехия: чемпионат мира по хоккею, 13 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 17.15 (мск)

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