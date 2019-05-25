Василевский сыграет в полуфинале ЧМ-2019 с финнами

Голкипер Андрей Василевский будет стартовым вратарем сборной России в матче против Финляндии в полуфинале чемпионата мира, сообщает официальный Твиттер ФХР.

Голкиперы – Андрей Василевский, Александр Георгиев;

1-е звено: Сергачев – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

2-е звено: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

3-е звено: Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

4-е звено: Задоров – Барабанов, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.

​Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе в субботу, 25 мая. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Россия – Финляндия. Начало – 16.15 (время московское). Также будет доступна видеотрансляция полуфинала ЧМ-2019 Россия – Финляндия в прямом эфире.

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