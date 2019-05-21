Василевский сыграет против Швеции

Голкипер Андрей Василевский будет основным вратарем сборной России в матче группы B чемпионата мира-2019 против Швеции, сообщил главный тренер команды Илья Воробьев.

В четырех матчах ЧМ-2019 24-летний вратарь пропустил 3 шайбы. (Алена Гребенькова)

Матч Швеция – Россия начнется в 21.15 по московскому времени, "СЭ" проведет его трансляцию.

Россия готовится к матчу чемпионата мира со Швецией без изменений в составе

Сборная России по хоккею: расписание и результаты матчей, состав и статистика // Где смотреть видеотрансляции матчей сборной России на ЧМ-2019