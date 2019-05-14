Василевский стал рекордсменом сборной России по количеству игр на ноль на чемпионатах мира

Сборная России в матче чемпионата мира обыграла Чехию (3:0). Голкипер Андрей Василевский стал новым рекордсменом национальной по количеству игр на ноль на чемпионатах мира.

В матче с чехами вратарь записал на свой счет пятый "сухарь", на это достижение у него ушло 13 игр. Предыдущим рекордсменом был Сергей Бобровский с четырьмя встречами на ноль в 26-и матчах чемпионатов мира. Кроме того, данная победа стала 10-й для Василевского на мировых форумах.

Никита Зайцев провел 60-й матч за сборную. Теперь на его счету 17(3+14) очков, причем все три свои шайбы он забросил на чемпионатах мира. Дмитрий Орлов в 30-й раз вышел на лед в форме национальной команды, его результативность в матчах за сборную составляет 10(2+8) баллов.

Никита Кучеров в 25-м матче за российскую сборную достиг отметки в 29(14+15) очков. Сергей Андронов и Владислав Гавриков провели свои 20-е матчи на чемпионатах мира, результативность Андронова - 7(5+2) баллов, Гаврикова – 3(1+2) очка. Никита Гусев забросил свою 10-ю шайбу в 17-й игре на чемпионатах мира.

Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика // турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций // сборная России: состав и статистика // прямые видеотрансляции матчей сборной России