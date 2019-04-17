Василевский, Сергачев, Кучеров и Малкин вызваны в сборную России

Игроки НХЛ – вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, нападающий Никита Кучеров (все – "Тампа-Бэй"), а также форвард Евгений Малкин ("Питтсбург") вызваны в сборную России, сообщает пресс-служба команды.

В сборную вызваны хоккеисты, команды которых выбыли в первом раунде плей-офф НХЛ. Российская команда будет участвовать в чемпионате мира-2019, который пройдет в Словакии (Братиславе и Кошице). Турнир состоится с 10 по 26 мая.

Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

⚡Игроки НХЛ – вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, нападающий Никита Кучеров (все – "Тампа-Бэй"), а также форвард Евгений Малкин ("Питтсбург") вызваны в сборную России – Хоккей России (@russiahockey) 17 апреля 2019 г.

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