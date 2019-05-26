Василевский признан лучшим игроком сборной России в матче с Чехией

Сборная России по буллитам победила Чехию в матче за третье место на чемпионате мира-2019 (3:2 Б). Лучшим игроком встречи в составе россиян был признан голкипер Андрей Василевский - он отразил 48 бросков.

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