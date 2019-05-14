Чемпионат мира

13:57 | Хоккей — Чемпионат мира

Василевский - основной голкипер в матче с Италией

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Вратарь "Тампа-Бэй" Андрей Василевский будет основным голкипером сборной России в матче против Италии, который пройдет завтра. Об этом сообщил главный тренер команды Илья Воробьев.

После трех матчей на счету сборной России 9 очков, она занимает первое место в группе B. (Алена Гребенькова)

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