Чемпионат мира

19:13 | Хоккей — Чемпионат мира

Василевский, Орлов и Кучеров признаны лучшими игроками сборной России на ЧМ-2019

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Оргкомитет чемпионата мира-2019 назвал лучших игроков сборной России на этом турнире. Ими стали голкипер Андрей Василевский, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Никита Кучеров.

Напомним, сборная России в 1/2 финала проиграла Финляндии (0:1). В матче за бронзу россияне сыграют либо с Канадой, либо с Чехией.

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