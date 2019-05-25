Василевский, Орлов и Кучеров признаны лучшими игроками сборной России на ЧМ-2019

Оргкомитет чемпионата мира-2019 назвал лучших игроков сборной России на этом турнире. Ими стали голкипер Андрей Василевский, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Никита Кучеров.

Оргкомитет #IIHFWorlds признал лучшими игроками сборной на турнире голкипера Андрея Василевского, защитника Дмитрия Орлова и нападающего Никиту Кучерова #СнамиРоссия pic.twitter.com/y09wS3PbsP — Хоккей России (@russiahockey) 25 мая 2019 г.

Напомним, сборная России в 1/2 финала проиграла Финляндии (0:1). В матче за бронзу россияне сыграют либо с Канадой, либо с Чехией.

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