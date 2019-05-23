Василевский назвал игру с США одной из самых сложных на ЧМ

Вратарь сборной России Андрей Василевский после победы над США (4:3) в четвертьфинале ЧМ-2019 отметил, что эта игра стала для него одной из самых сложных на турнире.

- Эта игра одна из самых сложных, но самые главные матчи у нас впереди, - цитирует ТАСС Василевского. - Сейчас надо забыть об этом матче и смотреть вперед. Старался показывать свою игру. Парни играли хорошо, тем более против такого сильного соперника.

Когда мало бросков, то в воротах стоишь холодный. И когда мало бросков, но много голевых моментов - еще сложнее. Считаю, что сегодня был неплохой баланс между опасными моментами и бросками. Отдадим должное американцам, там играют очень мастеровитые хоккеисты, они показали хороший хоккей.