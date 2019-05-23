Валуев пожелал удачи сборной России перед матчем 1/4 финала ЧМ против США

Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы и болельщик "Зенита" Николай Валуев​ пожелал удачи сборной России, которая сегодня в четвертьфинале ЧМ-2019 сыграет с командой США.

– Удачи нашим хоккеистам! Вперед, "Красная машина", – написал Валуев в Твиттере.

Россия – США: чемпионат мира по хоккею, 23 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 17.15 (мск)

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