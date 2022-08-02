Каменский: «Рейтинг России настолько высокий, что нет смысла спускаться вниз»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский, входящий в правление Федерации хоккея России (ФХР), рассказал, с какого дивизиона начнет играть сборная России по хоккею на чемпионате мира после отмены дисквалификации.

«Ведется ли работа по возвращению наших хоккеистов на мировую арену? Это надо в Федерации хоккея России спрашивать, я точно ответить на этот вопрос не могу. Я думаю, они разговаривают с Международной федерацией хоккея и стараются подавать апелляции, чтобы нашим ребятам разрешили выступать на международных турнирах. Никто не сидит на месте: и КХЛ, и Министерство спорта работают над этим вопросом.

Когда мы вернемся, это зависит от ИИХФ, я прогнозировать не могу. Начнет ли наша сборная играть на чемпионате мира после дисквалификации с самого высокого дивизиона? Рейтинг России настолько высокий, что нет смысла спускаться вниз», — сказал Каменский Metaratings.ru.

Ранее Международная федерация хоккея приняла решение о приостановке участия всех российских национальных сборных и клубов в любой возрастной категории во всех соревнованиях под эгидой ИИХФ. Мужская сборная России уже пропустила чемпионат мира 2022 года, который прошел в мае в Финляндии.