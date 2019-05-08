Олимпийский чемпион–1988, трехкратный чемпион мира Валерий Каменский​ считает, что чемпионат мира-2019 станет одним из самых сильнейших по составу в истории. Мировое первенство пройдет в городах Братислава и Кошице. Стартует турнир 10 мая – это самый поздний старт за 83-летнюю историю турнира

– Предстоящие соревнования в Словакии станут одними из сильнейших по составу в истории чемпионатов мира, – цитируют "Известия" Каменского. – Турнир по уровню сопоставим с теми же Олимпиадами, где выступают представители НХЛ. Зрители могут ждать хоккея высочайшего класса от лучших команд. И сборная России – один из фаворитов.