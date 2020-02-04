Чемпионат мира
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|Канада
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|Чехия
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|Швеция
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Группа B
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Валерий Брагин: «Панарин пусть тренируется, чтобы обыграть меня в шахматы на ЧМ»
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал о том, как будет строиться его работа в главной команде страны.
— Вы уже успели наладить взаимодействие с Алексеем Кудашовым в СКА, как это перенесется на сборную?
— Да, все уже определено. Я, как и в клубе, буду отвечать за атаку и большинство, Бойков возьмет под контроль заднюю линию. Алексей Николаевич берет на себе общее руководство. Мы с ним давно знакомы, хотя нельзя сказать, чтобы были друзьями.
— Работа в молодежной сборной сильно отличается в нюансах от первой команды?
— Я не думаю. Год-два разницы не имеют большого значения, если смотреть кого в сборную вызывали сейчас. Да, ребята взрослеют, у кого-то появляются семьи и даже дети. Но те отношения, которые у нас сложились со времен молодежки, нами поддерживаются. Они классные. Дай Бог, что это перенеслось и на игру.
— Бывало, что спустя годы вы встречали уже совершенно других по натуре людей, полностью изменивших после выступления за молодежную сборную и зазвездившихся?
— Не было такого.
— Артемий Панарин обрадовался тому, что вы вошли в штаб сборной и хочет приехать на чемпионат мира, чтобы обыграть вас в шахматы.
— Да, мы играли с ним на молодежном чемпионате мира. Но он что-то путает, это я тогда его обыграл (смеется). Без шансов. Пусть тренируется, приезжает и мы с ним сыграем.
— Насколько хоккей в исполнении нынешней сборной похож на шахматы?
— Я бы так не сравнивал. Тут больше агрессии, контроля шайбы. Играем с позиции силы. В шахматах — несколько по-другому.
— Из этого состава хотя бы три-четыре человека смогут претендовать на попадание на чемпионат мира?
— Все в их силах. У этой сборной очень огромный потенциал. Они — наше будущее.
— Возвращаясь к молодежке, весной вы с ней тоже будете работать?
— Там есть хорошие помощники. Все будет под контролем. Ничего страшного. (Алена Гребенькова)