Валерий Брагин: «Панарин пусть тренируется, чтобы обыграть меня в шахматы на ЧМ»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал о том, как будет строиться его работа в главной команде страны.

— Вы уже успели наладить взаимодействие с Алексеем Кудашовым в СКА, как это перенесется на сборную?

— Да, все уже определено. Я, как и в клубе, буду отвечать за атаку и большинство, Бойков возьмет под контроль заднюю линию. Алексей Николаевич берет на себе общее руководство. Мы с ним давно знакомы, хотя нельзя сказать, чтобы были друзьями.

— Работа в молодежной сборной сильно отличается в нюансах от первой команды?

— Я не думаю. Год-два разницы не имеют большого значения, если смотреть кого в сборную вызывали сейчас. Да, ребята взрослеют, у кого-то появляются семьи и даже дети. Но те отношения, которые у нас сложились со времен молодежки, нами поддерживаются. Они классные. Дай Бог, что это перенеслось и на игру.

— Бывало, что спустя годы вы встречали уже совершенно других по натуре людей, полностью изменивших после выступления за молодежную сборную и зазвездившихся?

— Не было такого.

— Артемий Панарин обрадовался тому, что вы вошли в штаб сборной и хочет приехать на чемпионат мира, чтобы обыграть вас в шахматы.

— Да, мы играли с ним на молодежном чемпионате мира. Но он что-то путает, это я тогда его обыграл (смеется). Без шансов. Пусть тренируется, приезжает и мы с ним сыграем.

— Насколько хоккей в исполнении нынешней сборной похож на шахматы?

— Я бы так не сравнивал. Тут больше агрессии, контроля шайбы. Играем с позиции силы. В шахматах — несколько по-другому.

— Из этого состава хотя бы три-четыре человека смогут претендовать на попадание на чемпионат мира?

— Все в их силах. У этой сборной очень огромный потенциал. Они — наше будущее.

— Возвращаясь к молодежке, весной вы с ней тоже будете работать?

— Там есть хорошие помощники. Все будет под контролем. Ничего страшного. (Алена Гребенькова)