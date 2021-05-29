Валерий Брагин: «Орлов, Тарасенко, Григоренко сыграют в следующем матче»
Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвел итоги матча со сборной Швейцарии (4:1) на предварительном этапе чемпионата мира в Риге.
— Думать о том, что мы главные претенденты на золото преждевременно. Мы делаем шаг за шагом, а там уже посмотрим на конечный результат. У нас было два дня паузы, мы тяжеловато входили в игру. Самое главное — 30 блокированных бросков. Результат пришел за счет полной самоотдачи и правильной тактической игры.
Толчинский всегда был в нашем расширенном листе. Мы следили за ним. У нас с Сергеем были личные беседы. Мы всегда рассчитывали на него, поэтому он и играет в сборной. Он — молодец, провел хороший третий период. Надеемся, что он продолжит играть так же. В моменте с пасом он правильно сыграл, полез в глубину, отборолся до конца — это большой плюс для него.
Бобровский сейчас на карантине. Он приехал заряженным, с хорошими глазами. Посмотрим, как он будет выглядеть дальше. Хорошо, что он у нас есть — будем выбирать между ним и Самоновым.
Орлов, Тарасенко, Григоренко сыграют в следующем матче — у нас будет состав приближенный к плей-офф. Будем думать, кого они заменят, — заявил Брагин.
Сборная России набрала 12 очков и единолично возглавила турнирную таблицу. У швейцарцев осталось 9 очков. В следующем матче подопечные Валерия Брагина 31 мая сыграют со шведами.
(Иван Богун)
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