Валерий Брагин: «Орлов, Тарасенко, Григоренко сыграют в следующем матче»

Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвел итоги матча со сборной Швейцарии (4:1) на предварительном этапе чемпионата мира в Риге.

— Думать о том, что мы главные претенденты на золото преждевременно. Мы делаем шаг за шагом, а там уже посмотрим на конечный результат. У нас было два дня паузы, мы тяжеловато входили в игру. Самое главное — 30 блокированных бросков. Результат пришел за счет полной самоотдачи и правильной тактической игры.

Толчинский всегда был в нашем расширенном листе. Мы следили за ним. У нас с Сергеем были личные беседы. Мы всегда рассчитывали на него, поэтому он и играет в сборной. Он — молодец, провел хороший третий период. Надеемся, что он продолжит играть так же. В моменте с пасом он правильно сыграл, полез в глубину, отборолся до конца — это большой плюс для него.

Бобровский сейчас на карантине. Он приехал заряженным, с хорошими глазами. Посмотрим, как он будет выглядеть дальше. Хорошо, что он у нас есть — будем выбирать между ним и Самоновым.

Орлов, Тарасенко, Григоренко сыграют в следующем матче — у нас будет состав приближенный к плей-офф. Будем думать, кого они заменят, — заявил Брагин.

Сборная России набрала 12 очков и единолично возглавила турнирную таблицу. У швейцарцев осталось 9 очков. В следующем матче подопечные Валерия Брагина 31 мая сыграют со шведами.

(Иван Богун)