Валерий Белов: "В матче с Чехией Россия должна играть с первой до последней секунды"

Бывший тренер сборной России, экс-наставник казанского "Ак Барса" и подмосковного "Витязя" Валерий Белов в разговоре с "СЭ" поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России на чемпионате мира против команды Чехии​.

– Чехи – первый сложный соперник нашей сборной на чемпионате мира, – считает Белов. – Оценивать силу нашей сборной по играм с Норвегией и Австрией несерьезно. Сборная Чехии обыграла на старте мирового первенства действующих чемпионов мира – шведов. Этим все сказано. Нужно играть с полной концентрацией с первой до последней секунды.

Не стоит забывать о том, что именно легионеры из Чехии были первыми, с кем подписывали контракты руководители российских клубов, выступавшие тогда еще в суперлиге. Долгое время работал в России и нынешний наставник чехов Милош Ржига​. Они хорошо знают наш хоккей и готовы играть с нами. (Евгений Белоусов)

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