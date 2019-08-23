ВАДА не может заставить НХЛ запретить Кузнецову выступать за «Вашингтон»

Всемирное антидопинговое агентство не может заставить Национальную хоккейную лигу запретить Евгению Кузнецову играть за «Вашингтон», сообщает ТАСС.

Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на 4 года, в его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина. НХЛ заявила, что не считает кокаин запрещенным веществом, поэтому наказание на игрока в лиге распространяться не будет.

«НХЛ не подписала Всемирный антидопинговый кодекс и поэтому не связана его условиями», — говорится в сообщении ВАДА.

27-летнему Кузнецову запрещено играть за национальную сборную. По этой причине он не сможет выступить на чемпионатах мира или Олимпийских играх 2022 года в Пекине.