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ВАДА не может заставить НХЛ запретить Кузнецову выступать за «Вашингтон»

17:36
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Всемирное антидопинговое агентство не может заставить Национальную хоккейную лигу запретить Евгению Кузнецову играть за «Вашингтон», сообщает ТАСС.

Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на 4 года, в его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина. НХЛ заявила, что не считает кокаин запрещенным веществом, поэтому наказание на игрока в лиге распространяться не будет.

«НХЛ не подписала Всемирный антидопинговый кодекс и поэтому не связана его условиями», — говорится в сообщении ВАДА.

27-летнему Кузнецову запрещено играть за национальную сборную. По этой причине он не сможет выступить на чемпионатах мира или Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6793128

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