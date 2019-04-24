В воротах России в матче против Латвии сыграет Георгиев

В первом матче Еврочелленджа против сборной Латвии в Риге в воротах сборной России сыграет вратарь Александр Георгиев.

Об этом после утренней раскатки сообщил главный тренер национальной команды Илья Воробьев.

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира в Братиславе. Сегодня и завтра в Риге она проведет два матча против сборной Латвии. Начало обеих игр в 19.30 по московскому времени.

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