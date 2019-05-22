В среду в 15.00 live Шевченко и Еронко – об Овечкине и Малкине

В среду в 15.00 спецкоры "СЭ" Игорь Еронко и Алексей Шевченко подведут итоги группового этапа чемпионата мира и обсудят четвертьфинальные пары турнира. Главные темы эфира:

– Фантастический матч России против Швеции

– Сборная США – опасный соперник для наших?

– Кто может остановить Россию на ЧМ?

– Могут ли Овечкин и Малкин играть в одной тройке?

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