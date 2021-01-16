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Чемпионат мира

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В Швейцарии сообщили, что у Белоруссии отберут чемпионат мира по хоккею

21:51
Чемпионат мира по хоккею. Фото IMAGO.
Чемпионат мира по хоккею. Фото IMAGO.

По данным швейцарского издания Watson, Белоруссия будет лишена права проведения чемпионата мира по хоккею.

Сообщается, что решение будет объявлено в понедельник. Остается прояснить только юридические вопросы (в частности, выплату страховки). Среди других вариантов рассматриваются Дания и Словакия. Не исключено также, что весь турнир пройдет в Латвии.

Ранее компании Skoda и Nivea отказались быть спонсорами чемпионата мира, если турнир пройдет в Белоруссии.

Чемпионат мира по хоккею-2021 пройдет 21 мая — 6 июня. На данный момент его проведение запланировано в Минске (Белоруссия) и Риге (Латвия).

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