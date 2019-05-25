В Швеции намекнули, что Финляндии не засчитали гол в ворота сборной России

В первом периоде полуфинала чемпионата мира-2019 Россия – Финляндия вратарь россиян Андрей Василевский совершил невероятное спасение. Голкипер правой ногой остановил шайбу на линии, не дав финнам затолкать ее в сетку.
Шведская телекомпания SVT предположила, что хоккеисты сборной Финляндии могли забросить шайбу в этом моменте, а арбитры не рассмотрели эпизод.
”DU, ÄR PUCKEN INNE DÄR?” 😲— SVT Sport (@SVTSport) 25 мая 2019 г.
Blir Finland blåsa på 1–0 här? Se ett längre klipp på situationen i vår direktrapport på https://t.co/juK49I7Qju 🏒 #twittpuck #iihfworlds2019 https://t.co/lFAFmdguQI pic.twitter.com/bOp04Voj22
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