Чемпионат мира

18:05 | Хоккей — Чемпионат мира

В Швеции намекнули, что Финляндии не засчитали гол в ворота сборной России

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В первом периоде полуфинала чемпионата мира-2019 Россия – Финляндия вратарь россиян Андрей Василевский совершил невероятное спасение. Голкипер правой ногой остановил шайбу на линии, не дав финнам затолкать ее в сетку.​

Шведская телекомпания SVT предположила, что хоккеисты сборной Финляндии могли забросить шайбу в этом моменте, а арбитры не рассмотрели эпизод. 

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