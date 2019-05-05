Генеральный менеджер сборной Чехии Петр Недвед отметил, что форварды "Бостона" Давид Пастрняк и Давид Крейчи вместе с нападающим "Сан-Хосе" Томашем Хертлом приедут на чемпионат мира, если их клубы вылетят из Кубка Стэнли. Мировое первенство стартует в Словакии 10 мая, а сборная Чехии выступает в одной группе с Россией.

– Мы по-прежнему надеемся на приезд Крейчи, Пастрняка из "Бостона" и Хертла из "Сан-Хосе", хотя их команды только что выиграли, и им нужна одна победа для выхода в следующий раунд плей-офф. Поэтому шансов на их приезд все меньше и меньше, – цитирует ТАСС Недведа. – Но если их команды проиграют, то они приедут, поскольку мы договорились с ними об этом. Я общался с ними как до, так и во время сезона.

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