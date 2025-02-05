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Милан-2026

Сегодня, 16:37

В ОКР заявили, что решение ИИХФ не стало для них сюрпризом

Сергей Ярошенко
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В Олимпийском комитет России (ОКР) заявили, что продление отстранения российских хоккеистов и их неучастие в чемпионате мира 2026 года в Швейцарии было ожидаемым решением для руководства.

«В целом решение ИИХФ по недопуску российских хоккеистов к чемпионату мира ожидаемо и политически приемлемо, тем более оно может быть оспорено в Спортивном арбитражном суде (CAS). Важный момент, что это решение не касается Олимпиады 2026 года. Принимая решение сохранить отстранение и все-таки не допускать нашу сборную до чемпионата мира в Швейцарии, ИИХФ избежала риска немедленных протестов со стороны национальных федераций хоккея из стран, наиболее радикально настроенных по отношению к России, что в принципе ставило бы под удар проведение чемпионата. Сейчас главное — Олимпиада, путь туда по-прежнему не закрыт. Решение будет принимать МОК, который в последнее время в отношении нашей страны настроен все более лояльно. Еще раз стоит отметить, что решение по продлению недопуска на чемпионаты мира может быть обжаловано ФХР в CAS», — приводит слова представителя ОКР ТАСС.

4 февраля ИИХФ не допустила российскую национальную команду до участия в чемпионате мира-2026. Сообщается, что Федерация хоккея России (ФХР) сможет оспорить решение после ЧМ-2025.

Ранее «СЭ» сообщал, что решение по участию российской сборной в Олимпиаде-2026 пока нет — планируется, что его примет не ИИХФ, а Международный олимпийский комитет (МОК).

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Цюрихе и Фрибурге (Швейцария) с 15 по 31 мая.

Источник: ТАСС
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