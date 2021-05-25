В Минспорте Белоруссии назвали недопустимой замену флага на ЧМ-2021

Министерство спорта и туризма Белоруссии прокомментировало замену флага на чемпионате мира по хоккею.

«Спортивная общественность Республики Беларусь и Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, как орган государственного управления в сфере физической культуры и спорта, считают возмутительной и недопустимой замену Государственного флага Республики Беларусь, представленного среди флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею, проходящему в настоящее время в столице Латвии Риге, на флаг с незарегистрированной символикой.

Герб, флаг и гимн Республики Беларусь — это не просто символы, это визитная карточка миролюбивой политики нашей страны, чей авторитет бесспорно признан на международной арене, в том числе как одного из учредителей Организации Объединенных Наций.

Неуважение к Государственным символам Республики Беларусь со стороны официальных лиц Латвийской Республики свидетельствует об отсутствии уважения к воле белорусского народа, нарушает принципы международного права и является недопустимым в дипломатической практике.

Спорт всегда был вне политики, объединял людей и пропагандировал уважение к соперникам и честную борьбу. Тем большее недоумение вызывают действия официальных лиц Латвийской Республики и молчаливое согласие с их действиями спортивных функционеров Латвии.

В этой связи Министерство спорта и туризма Республики Беларусь настаивает на использовании при проведении чемпионата мира по хоккею официальной государственной символики Республики Беларусь и требует от организаторов мероприятия немедленного устранения допущенных нарушений", — говорится в заявлении.

Мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем на чемпионате мира по хоккею заменил государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в 1991-1995 годах и сейчас используется белорусской оппозицией.

Флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею установлены в центре Риги — на улице Бривибас.