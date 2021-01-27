В Латвии сообщили, что ИИХФ может утвердить проведение ЧМ-2021 в Риге на следующей неделе

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) может принять решение о проведении ЧМ-2021 по хоккею в Риге в ближайшее время.

«Наши источники сообщают, что совет ИИХФ был близок к тому, чтобы сделать Ригу единственным городом-хозяином ЧМ-2021. Завтра делегация ИИХФ прибудет в Ригу, чтобы проверить некоторые технические моменты перед принятием решения. Сегодня пройдет видеоконференция с представителями всех 16 стран-участниц. На мой взгляд, это финальные шаги, решение могут принять на следующей неделе», — цитирует Sportacentrs Калвитиса.

ЧМ-2021 должны были принять Белоруссия и Латвия — в Минске и Риге. Теперь ИИХФ решит, будет ли у Латвии соорганизатор или все игры состоятся в одной стране (второй вариант более вероятен).

Решение о переносе турнира из Минска было принято из-за вопросов безопасности, находящихся вне контроля ИИХФ, отмечается в релизе организации.