В Латвии сообщили, что ИИХФ даст ответ по месту проведения ЧМ-2021 до 11 января
Генеральный секретарь Латвийской хоккейной ассоциации Вистурс Козиолс рассказал о том, когда ИИХФ подтвердит место проведения чемпионата мира-2021.
«Я разговаривал с генеральным секретарем ИИХФ, который сообщил, что решение будет принято до 11 января», — приводит слова Козиолса ТАСС.
Чемпионат мира-2021 должен пройти в Латвии и Белоруссии с 21 мая по 6 июня, однако турнир находится под угрозой срыва из-за оппозиционных протестов в Минске.
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