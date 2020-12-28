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В Латвии сообщили, что ИИХФ даст ответ по месту проведения ЧМ-2021 до 11 января

Генеральный секретарь Латвийской хоккейной ассоциации Вистурс Козиолс рассказал о том, когда ИИХФ подтвердит место проведения чемпионата мира-2021.

«Я разговаривал с генеральным секретарем ИИХФ, который сообщил, что решение будет принято до 11 января», — приводит слова Козиолса ТАСС.

Чемпионат мира-2021 должен пройти в Латвии и Белоруссии с 21 мая по 6 июня, однако турнир находится под угрозой срыва из-за оппозиционных протестов в Минске.

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